Innovative OP in Innsbruck
Zu lang, zu schmal, zu spitz: Wenn die Kopfform des Babys nicht der Norm entspricht
Das Team der Plastischen Chirurgie an der Klinik Innsbruck rund um die Astrid Moser-Rumer (l.) hilft kleinen PatientInnen mit Schädelfehlbildungen. Eine Helmtherapie ist nach der Operation zur Kopfformung notwendig.
© Tirol Kliniken
Obwohl die Bandbreite der als normal empfundenen Kopfformen sehr groß ist, gibt es Schädelfehlbildungen, die eindeutig als entstellend empfunden werden. Eine Behandlungsmethode an der Plastischen Chirurgie Innsbruck macht es möglich, dass Babys schon im Alter von drei Monaten besonders schonend operiert werden können.