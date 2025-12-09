Sensibilisierung als Ziel

Geschenke, Einladungen & Co.: Erstmals Compliance-Richtlinien für Innsbrucker Gemeinderäte

Die Klubobleute der Dreierkoalition stellten die Compliance-Regeln vor, über die der Gemeinderat am Donnerstag entscheiden wird: v. l. Dejan Lukovic, Julia Payr und Benjamin Plach.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Am Donnerstag entscheidet der Innsbrucker Gemeinderat über eine Compliance-Richtlinie für politische MandatarInnen. Sie regelt erstmals umfassend den Umgang mit (Ehren-)Geschenken, Einladungen und Ehrungen. Sanktionsmöglichkeiten auf Stadtebene gibt es freilich keine.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561