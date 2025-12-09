15 weitere Meldungen
Innsbrucker Priester sprach über Missbrauch durch Ordensführer in Südtirol
Im Haus des Deutschen Ordens in Lana südlich von Meran sei es zu dem Missbrauch gekommen, erzählt der Innsbrucker Priester.
© böhringer friedrich/CC BY-SA 2.5/via Wikimedia Commons
Zu dem Missbrauch sei es vor 40 Jahren während eines Gastaufenthalts in einem Kloster gekommen. Der beschuldigte Ordensmann sei mittlerweile verstorben. Mittlerweile gingen 15 weitere Meldungen bei der Diözese Innsbruck ein.