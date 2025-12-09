ÖSV-Star jubelt über Vaterfreuden: „Willkommen auf der Welt“

ÖSV-Skisprung-Star Stefan Kraft ließ zuletzt die Weltcups in Ruka und Wisla sausen. Aus erfreulichem Grund: Der Salzburger und seine Frau Marisa erwarteten erstmals Nachwuchs. Und seit Dienstag hat das Warten ein Ende - auf Instagram verkündete der 32-Jährige die Geburt seiner Tochter.