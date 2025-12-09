Dreikönigsmarkt in Lienz bringt auch nach Weihnachten Leben in die Stadt

Wenn der Adventmarkt schließt, sperrt der Dreikönigsmarkt auf: Vom 27. Dezember bis 5. Jänner gibt es regionale Kulinarik, Kunsthandwerk und täglich Live-Musik. Der Dreikönigszug durch die Altstadt macht Familien Freude.

Lienz – Der vom Tourismusverband Osttirol vor sieben Jahren initiierte Markt hat sich als wichtiger Bestandteil des Lienzer Winterprogramms etabliert. Er verbindet regionale Speisen mit heimischem Kunsthandwerk. Zahlreiche Vereine und Standbetreiber füllen den Johannesplatz um die Mariensäule mit Leben.

© TVBO Brunner-Images.at

Der Dreikönigszug fährt vom 27. bis 31. Dezember jeweils ab 16 Uhr durch die beleuchtete Altstadt. Die Route führt vom Johannesplatz zur Alten Schmiede von Rudl Duregger. Dort können Mitfahrende Neujahrs-Glücksbringer schmieden lassen. Silvano Soravia vom Eisgeschäft Deliziosa versorgt die Gäste mit warmen Getränken. Der Zug passiert die Messinggasse, die Franz-von-Defregger Straße und die Schweizergasse, bevor er zum Johannesplatz zurückkehrt.

Rudl Duregger schmiedet Glücksbringer für Neujahr. © TVBO Brunner-Images.at

Die Markteröffnung findet am Samstag, den 27. Dezember, um 17 Uhr statt. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und TVB-Obmann Franz Theurl eröffnen den Markt, der Chor der Volksschule Debant begleitet die Eröffnung musikalisch. Anschließend treten Eva & Moni auf der Dreikönigsmarktbühne auf.

Vom 27. Dezember bis 5. Jänner erklingt auf dem Johannesplatz täglich Live-Musik. Das Musikprogramm startet täglich um 17.00 Uhr und endet meist um 22.00 Uhr. Eine Ausnahme bildet der Silvesterabend: Die Band Suntown Music sorgt hier bis 00.30 Uhr für Stimmung. Das vollständige Programm ist in der Infobox gelistet.

© TVBO Brunner-Images.at

Zahlreiche Osttiroler Vereine bieten die Kulinarik an. Die „Marktkuchln“ laden zum Verweilen ein. Das Angebot reicht von gerösteten Schlipfkrapfen über Kaspressknödel und Würstln bis zu Tirtln mit Kraut. Auch Waffeln und vegane Gerstlsuppe stehen bereit. Diese Speisen stärken Gäste nach dem Wintersport oder Stadtbummel. Das Kastanien-Standl von Margit und Edi Glanzl mit gerösteten Maroni ergänzt das Angebot.

Infobox: Dreikönigsmarkt Lienz