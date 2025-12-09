Ausschreitungen rund um WSG-Altach-Spiel: Polizist schwer verletzt

Vor und nach dem Spiel im Innsbrucker Tivoli-Stadion kam es zu Sachbeschädigungen, ein Polizist und ein Passant wurden verletzt.

Innsbruck – Rund um das Bundesligaspiel zwischen der WSG Tirol und SCR Altach am Sonntag ist es bei Fanmärschen zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Ein Polizist wurde dabei schwer verletzt.

Bereits beim Marsch vom Innsbrucker Hauptbahnhof zum Tivoli-Stadion kam es laut Polizei zu den ersten Ausschreitungen: Mehrere Schutzverglasungen der Olympiabrücke wurden beschädigt. Die Höhe des Schadens liegt noch nicht vor.

Polizist schwer verletzt

Während des Spiels, das Altach mit 0:3 gewann, kam es zu keinen relevanten Vorfällen. Beim Fanmarsch im Anschluss gelang es einem Anhänger, einem Polizisten die Mütze herunterzureißen. Ein zweiter solcher „Diebstahl“ misslang. „In weiterer Folge kam es zu einem versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt, wobei ein 33-jähriger Schweizer einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht schlug“, berichtet die Exekutive. Er wurde dadurch schwer verletzt.