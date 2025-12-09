Bus im Zillertal fuhr Mädchen über die Füße: Siebenjährige schwer verletzt

Zell am Ziller – Ein Mädchen wurde am Dienstag in Zell am Ziller schwer verletzt, als ihr ein Bus über die Füße fuhr. Die Siebenjährige wartete nach der Schule gegen 12.30 Uhr bei einer Haltestelle auf den Linienbus.

Als das tonnenschwere Fahrzeug in die Haltestelle einfuhr, überrollte eines der Räder beide Füße des Mädchens, berichtet die Polizei. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Das Kind wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)