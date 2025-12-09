Hansi Hinterseer bringt Weihnachtsstimmung ins Zillertal

Am 20. Dezember präsentiert der Kitzbüheler in der Festhalle Fügen eine stimmungsvolle und persönlich geprägte Auswahl an traditionellem, weihnachtlichem Liedgut.

Hansi Hinterseer stimmt das Publikum in Fügen auf die Weihnachtszeit ein. Er präsentiert dabei eine Mischung aus besinnlichen und fröhlichen Liedern. Hinterseer erklärt dazu: "Bei uns dahoam hört man gern die Lieder, die ins Gemüt gehen, die eine Aussage haben." Er singe auch fröhliche Lieder gern. Diese würden "noch die einfachen Werte ansprechen, das, was im Leben mehr zählt als jedes Geschenk."

Der gebürtige Tiroler hat für das Konzert traditionelles Liedgut zusammengestellt. Er wählt dabei Stücke, die er selber gern hört und spürt.

Persönlicher Bezug zum Programm

Hinterseer singt bekannte Weihnachtslieder. Dazu kommen Neu-Kompositionen wie "Bald ist Weihnacht" und "Silent Love". Auch Mundartlieder wie "Der Vater erzählt" stehen auf dem Programm. Weitere Titel sind "Keine weiße Weihnacht", "Jedes Jahr zur selben Zeit" und "Weinacht'n mitanander". Ein Lied im Programm ist "Weihnachten 1946 und heut". Es beleuchtet die Weihnachtszeit aus einer anderen Perspektive.

Hinterseer betont den persönlichen Bezug zum Programm. Er erklärt: "Jeder einzelne Beitrag des Programms ist ein Stück von mir. So, wie ich das Fest als kleiner Bub erlebt habe und heute liebe."