Männer im Außerfern und Brixental wurden Opfer von Internet-Betrügern

Reutte, Kitzbühel – Die Betrugsserie im Internet reißt auch in Tirol nicht ab. Nun sind zwei Männer aus dem Raum Reutte bzw. aus dem Brixental zum Opfer geworden. Sie verloren jeweils mehr als 10.000 Euro.

Vergangene Woche erhielt der 63-jährige Reuttener eine Fake-E-Mail von seiner Bank. Er klickte auf den Link und gab dort seine persönlichen Daten ein. Wenig später wurde er von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Dieser erklärte dem Mann, dass eine Überweisung ins Ausland durchgeführt worden sei, er diese aber wieder rückgängig machen könne. Im Glauben an die Hilfe des Betrügers überwies der 63-Jährige daraufhin mehrmals Geld auf verschiedene Konten – insgesamt ein niedriger fünfstelliger Betrag. Die Ermittlungen laufen.