Achensee bleibt Tirols Tourismus-Kraftwerk: Nächtigungsplus und neue Projekte

Bei der Jahreshauptversammlung präsentierte der Tourismusverband Achensee ein Nächtigungsplus von 2,18 Prozent. Die Region behauptet ihre Position als auslastungsstärkste Sommerdestination Tirols.

Die Region Achensee festigt ihre Position als Ganzjahresdestination mit der höchsten Wertschöpfung pro Gästebett in Tirol. Deutschland bleibt mit 71 Prozent der wichtigste Herkunftsmarkt, gefolgt von Österreich (8 Prozent) sowie der Schweiz und Liechtenstein (6 Prozent). Die Vollbelegungstage lagen im Geschäftsjahr bei 188 Tagen.

Projekt für präzisere Wettervorhersage

Bei der Jahreshauptversammlung am 26. November standen neben den Zahlen auch neue Projekte im Fokus. Ein Pilotvorhaben mit wetter.com sieht den Aufbau eines regionalen Netzes automatisierter Wetterstationen vor. Die öffentlich zugänglichen Daten sollen eine präzisere Wettervorhersage ermöglichen – besonders wichtig angesichts zunehmender Extremwetterereignisse.

Auch die Themenwege in der Region wurden 2025 modernisiert und erweitert. Der Wusel-Seeweg zwischen Maurach und Achenkirch erhielt ein Update, in Achenkirch wurde der digitale Themenweg "Auf den Spuren des Achentals" eröffnet. Der neue Geo.Weg Achensee in Maurach macht die geologische Entstehung der Region erlebbar.

Forschungsprojekt mit Hochschule München

Mit der Initiative "Job-Life Achensee" setzt der Tourismusverband weiterhin auf die Stärkung der Region als Lebens- und Arbeitsraum. Die 2024 durchgeführte "Lebensraumanalyse Achensee" bildet die Grundlage für die ab 2026 startende Entwicklungsstrategie "Achensee.Weiter.Denken". Gemeinsam mit der Hochschule München wurde zudem ein Forschungsprojekt zu Arbeitsmodellen im Tourismus gestartet.