1965–2025
US-Musiker Raul Malo (60) gestorben
Raul Malo verstarb mit 60 Jahren.
© IMAGO/Sipa USA
New York – Der US-Musiker Raul Malo ist tot. Der Sänger, der unter anderem als Frontmann der Country-Band The Mavericks berühmt wurde, sei im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Management der Band.
Der 1965 im US-Bundesstaat Florida geborene Malo hatte mit den Mavericks und solo musikalische Erfolge gefeiert – unter anderem mit Songs wie „Dance the Night Away“, „All You Ever Do Is Bring Me Down“ und „Moonlight Kiss“. Malo war verheiratet und hatte drei Kinder. (APA, dpa)