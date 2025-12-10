Geld und Uhren im Tresor versteckt: Um was es heute im zweiten Benko-Prozess geht

Am Innsbrucker Landesgericht kommt es heute zu einem Wiedersehen mit René Benko und diesmal ist auch seine Ehefrau angeklagt. Die beiden sollen im Zuge von Benkos Insolvenz als Einzelunternehmer unter anderem Geld und Uhren im Wert von 370.000 Euro in einem Tresor versteckt haben. Fragen und Antworten zum zweiten Prozess in Innsbruck.