Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der Inntalautobahn: 39-Jähriger verletzt
Stans – Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw kam es am Dienstagnachmittag auf der Inntalautobahn (A12) bei Stans. Ein 39-jähriger Portugiese prallte in Fahrtrichtung Innsbruck vermutlich aufgrund einer Blendung auf seinen Vordermann auf.
Er wurde verletzt und musste ins Schwazer Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkotest verlief positiv, berichtet die Polizei. Sein Lkw wurde erheblich beschädigt. (TT.com)