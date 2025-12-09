Faustschlag ins Gesicht

Schlägerei zwischen zwei Männern in Innsbruck: 41-Jähriger verletzt

Innsbruck – Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am Dienstagnachmittag vor einem Wohnblock im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Ein 32-jähriger Österreicher soll dabei einem 41-jährigen Österreicher einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben und daraufhin geflüchtet sein, berichtet die Polizei.

Der 41-Jährige wurde mit Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen, danach ergeht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft. (TT.com)

