Schlägerei zwischen zwei Männern in Innsbruck: 41-Jähriger verletzt

Innsbruck – Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am Dienstagnachmittag vor einem Wohnblock im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Ein 32-jähriger Österreicher soll dabei einem 41-jährigen Österreicher einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben und daraufhin geflüchtet sein, berichtet die Polizei.