Faustschlag ins Gesicht
Schlägerei zwischen zwei Männern in Innsbruck: 41-Jähriger verletzt
Innsbruck – Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es am Dienstagnachmittag vor einem Wohnblock im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Ein 32-jähriger Österreicher soll dabei einem 41-jährigen Österreicher einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben und daraufhin geflüchtet sein, berichtet die Polizei.
Der 41-Jährige wurde mit Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen, danach ergeht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft. (TT.com)