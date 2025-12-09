Bayern drehen Spiel gegen Sporting, Liverpool mit Last-Minute-Sieg bei Inter

München - Der FC Bayern hat einen Schritt Richtung Achtelfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Der deutsche Rekordmeister besiegte am Dienstagabend in München Sporting Lissabon nach Rückstand mit 3:1 und hält nach sechs Spielen in der Ligaphase bei 15 Punkten. Ein Erfolgserlebnis gab es für Liverpool, das in Mailand Inter mit 1:0 niederrang. Der FC Barcelona schlug Eintracht Frankfurt 2:1, Atalanta Bergamo bezwang Chelsea ebenfalls 2:1.

Im Duell Dritter gegen Achter übernahm München mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer sofort das Kommando. Ein Treffer von Lennart Karl wurde aberkannt, weil Serge Gnabry hauchdünn im Abseits stand (5.). Während Gnabry (24.), Harry Kane per Stangenschuss (37.) und Karl (44.) Topchancen liegen ließen, traf Joshua Kimmich nach der Pause - allerdings unglücklich ins eigene Tor (54.). Doch die Bayern schlugen zurück: Gnabry netzte nach einem Corner aus kurzer Distanz zum Ausgleich (65.). Nur vier Minuten später legte Karl nach Laimer-Vorlage zur 2:1-Führung nach.

Jonathan Tah machte nach einer schönen Kombination über Kimmich und Gnabry den Deckel drauf (77.). Der kanadische Teamspieler Alphonso Davies feierte in der Schlussphase nach neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Laimer sah seine dritte Gelbe Karte im laufenden Bewerb und fehlt damit im Spiel im Jänner gegen Union Saint-Gilloise. München ist vorerst Zweiter, die Top 8 kommen direkt ins Achtelfinale.

Szoboszlai Matchwinner in Mailand

Inter wurde durch zwei Verletzungen früh geschwächt, Hakan Calhanoglu (11.) und Francesco Acerbi (31.) mussten ausgetauscht werden. Dann traf auch noch LFC-Verteidiger Ibrahima Konate per Kopf nach einem Szoboszlai-Corner (32.). Nach langer VAR-Überprüfung wurde das Tor allerdings aberkannt, da Hugo Ekitike unmittelbar vor dem Treffer den Ball an den Arm bekommen hatte. In der zweiten Hälfte schlug das VAR-Pendel für die Engländer aus: Ein Trikotzupfen an Florian Wirtz im Inter-Strafraum resultierte nach Überprüfung in einem Strafstoß, den der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai verwertete (88.). Inter rutschte auf Rang fünf zurück, während sich die Engländer auf Acht vorarbeiteten.

Auf Platz drei liegt nun Atalanta, den Siegtreffer der Bergamasken gegen Club-Weltmeister Chelsea erzielte Charles De Ketelaere (83.). Einen wichtigen Heimsieg fuhr Barcelona ein. Die Elf von Coach Hansi Flick ging im Camp Nou in Rückstand, Ansgar Knauff schoss die Frankfurter in Front (21.). Doch die Katalanen schlugen nach der Pause zurück - in Person von Jules Kounde, der binnen drei Minuten doppelt per Kopf traf (50., 53.). Barca (10 Zähler) sprang damit auf 14 vor.

Saint-Gilloise mit Raul Florucz in der Startelf kassierte gegen Olympique Marseille eine 2:3-Heimniederlage, den Belgiern wurden zwei Tore wegen Abseits aberkannt. Tottenham besiegte Slavia Prag 3:0. Bei den Londonern blieb Kevin Danso auf der Bank, während Muhammed Cham in der Schlussviertelstunde bei den Pragern eingetauscht wurde. Tottenham ist mit elf Punkten vorläufig Neunter. In Monaco sah Yusuf Demir von der Seitenlinie aus die 0:1-Niederlage seines Clubs Galatasaray. (APA)