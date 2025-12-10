Wird Tirol benachteiligt?
Finanzierung der Spitäler in Schieflage: 75 Millionen Euro Minus bei Gastpatienten
Nicht nur inländische Gastpatienten werden in Tirols Spitälern versorgt, auch jährlich rund 11.500 Personen aus dem Ausland. Hier betrugen die Außenstände Ende des Vorjahres 105 Millionen Euro.
© Böhm Thomas
Gesundheitslandesrätin Hagele beklagt massive Benachteiligung in der Krankenhausfinanzierung. Es geht um rund 100 Millionen Euro. Auch leistungsgerechte Abrechnung zwischen den Bundesländern fehlt.