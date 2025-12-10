Kerze löste Brand in Landecker Wohnung aus, Katze weckte Bewohner

Eine abgestellte Friedhofskerze sorgte in der Nacht auf Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz in Landeck. Eine Katze weckte ihre Bewohner, die den Brand rasch löschten. Eine Zeitungszustellerin alarmierte die Einsatzkräfte.

Landeck – Eine Zeitungszustellerin war Mittwochfrüh im Landecker Ortsteil Öd unterwegs. Gegen 2.45 Uhr nahm die 66-Jährige in einem Wohnblock mit mehreren Wohneinheiten Brandgeruch im Stiegenhaus wahr und verständigte den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine dichte Rauchentwicklung im Stiegenhaus festgestellt werden.

Durch einen Atemschutztrupp konnte schließlich eine Wohnung als Ausgangsort festgestellt und geöffnet werden, in der sich ein 79-Jähriger und eine 90-Jährige befanden. Eine abgestellte Friedhofskerze dürfte die Brandursache sein.

Katze weckte Bewohner

„Die Bewohner waren von ihrer Katze geweckt worden und konnten so den Brand rasch selbstständig löschen“, teilte die Polizei mit. „Dabei verletzten sie sich leicht an den Händen, lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab.“ Weitere Bewohner der Wohnanlage wurden nicht verletzt.