Kontrahent festgenommen
Streit vor Innsbrucker Lokal eskalierte: 19-Jähriger durch Faustschlag verletzt
Innsbruck – Vor einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt kam es am späten Dienstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Österreicher und einem 19-jährigen Deutschen. Der Ältere versetzte dabei dem Jüngeren einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete.
Im Zuge einer Fahndung konnte der 37-Jährige von einer Polizeistreife festgenommen werden. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Sachverhalts sind im Gange. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, berichtet die Polizei. (TT.com)