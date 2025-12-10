Figuren waren beschädigt
Nach Restauration erstrahlt Zirler Dorfkrippe in neuem Glanz
Bürgermeister Thomas Öfner (r.), Vizebürgermeisterin Iris Zangerl-Walser (l.) und die Vertreter der Jungbauernschaft waren bei Roland Stolze (Mitte), um die restaurierten Figuren wieder in Empfang zu nehmen.
© Liebl
Seit über 20 Jahren wird in Zirl die Dorfkrippe von Roland Stolze aufgebaut. Im vergangenen Jahr kam es bei einigen Figuren zu kleineren Beschädigungen, die der Bildhauer nun rechtzeitig vor dem Aufstellen restauriert hat.