Ehepaar Benko vor Gericht: Prozess in Innsbruck im Live-Ticker

Der nicht rechtskräftig verurteilte Signa-Gründer René Benko muss sich ab Mittwoch erneut wegen betrügerischer Krida vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Für den Prozess gegen ihn und seine mitangeklagte Ehefrau wurden mit dem 10. und 16. Dezember zwei Prozesstage anberaumt.