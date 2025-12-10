Genuss schenken leicht gemacht

Der Tiroler Weinhandel bietet die passende Auswahl.

Womit Freunden, Familie und Geschäftspartnern zu Weihnachten eine Freude machen? Eine gut ausgewählte Flasche Wein ist oft die richtige Wahl – denn sie verbindet Wertschätzung und Genuss auf einmalige Weise.

„Wein ist zu Weihnachten Geschenk und Begleiter – und der Tiroler Handel liefert dafür die passende Qualität.“ Christoph Morandell, Obmann Gremium Agrarhandel, Berufsgruppe Weinhandel

Wein verbindet

Wein erzählt Geschichten – von seiner Herkunft, dem Klima, dem Boden und der Handschrift des Winzers. Der Weg zum passenden Wein beginnt dabei selten bei der Sorte, sondern beim Anlass. Soll es ein Dankeschön für Kolleg:innen sein, ein Begleiter zum Weihnachtsmenü oder ein Präsent für jemanden, der „eh schon alles hat“? Die Möglichkeiten sind vielfältig: ein kraftvoller Rotwein für das Festessen, ein feinwürziger Weißwein für Fisch oder Geflügel oder ein Schaumwein, der auf das neue Jahr einstimmt. Empfehlungen, die über das Etikett hinaus gehen, sowie Fachwissen und die persönliche Beratung zeichnen die Tiroler Weinhändler:innen aus.

„Beim Geschenk entscheidet der Wein in der Flasche – doch die Art der Präsentation verleiht ihm seinen besonderen Wert.“ Fabian Martin Neururer, Berufsgruppe Weinhandel

Wein ist zudem ein Bindeglied zwischen Menschen. Man öffnet ihn gemeinsam, teilt Eindrücke und schafft festliche Momente. Viele Vinotheken greifen diese Idee auf und verpacken ihre Weine so, dass sie unterm Christbaum besonders Eindruck machen, etwa in einer Holzkiste, einer Geschenkbox oder als besondere Magnumflasche. Wer lieber Erlebnisse verschenkt, greift zu Gutscheinen für Verkostungen oder Vinothek-Besuche mit kulinarischer Begleitung. Ein weiterer Pluspunkt: Wein ist ein zeitloses Geschenk. Während viele Aufmerksamkeiten schnell an Bedeutung verlieren, wartet ein guter Wein geduldig auf jenen Moment, an dem er geöffnet wird.

Ideal zum Weihnachtsmenü

Doch welche Weine passen besonders gut in die Winterzeit? Rosé-Weine sowie elegante, also nicht zu üppige Weine liegen auch heuer im Trend. Kräftige Rotweine mit Struktur harmonieren mit festlichen Gerichten wie Braten, Wild oder aromatischen Käseplatten. Weißweine mit mehr Körper und feiner Würze begleiten Fisch, Geflügel oder vegetarische Menüs. Und hochwertige Schaumweine, von Winzersekt bis zu Champagner, sind zur Weihnachtszeit ebenso gefragt wie zum Jahreswechsel.

„Elegante, präzise Weine gewinnen klar an Beliebtheit – gerade zu Weihnachten kommt dieser Trend voll zur Geltung.“ Elisabeth Gottardi, Berufsgruppe Weinhandel

„Rosé liegt immer noch im Trend und passt auch perfekt zu Fischgerichten zu den Festtagen.“ Diplom-Sommelier Dietmar Pfister, Berufsgruppe Weinhandel

„Rote Burgunder-Sorten passen hervorragend zu Schmorgerichten oder mild gewürzten Speisen –ideal für die Festtage.“ Andreas Smolle, Berufsgruppe Weinhandel

„Der Weinmarkt ist auch im Winter innovativ: Heuer gewinnen neue Stile wie Rosé-Glühwein deutlich an Zuspruch.“ Peter Wurm, Berufsgruppe Weinhandel