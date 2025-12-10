Überraschender Herbstmeister
Tiroler Fußball-Märchen in Wien: Austria-Trio stahl Serienmeister die Show
Das Tiroler Austria-Trio erlebte einen perfekten Herbst: Katharina Schiechtl (links) traf in wichtigen Europa-League-Spielen und kürte sich mit Lena Triendl (Mitte) und Jasmin Pal (rechts) zu Herbstmeisterinnen.
© gepa, Schiechtl
Katharina Schiechtl, Lena Triendl und Jasmin Pal kickten sich mit Austria Wien zur Bundesliga-Winterkrone und überwintern sensationell im Viertelfinale der Europa League.