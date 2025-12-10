Asfinag wurde informiert

Rätsel gelöst: Darum hat das Autobahnschild bei Vomp einen großen Riss

Der deutlich sichtbare Riss auf dem Hinweisschild wurde von einem Baustellen-Lkw verursacht, der mit einem ausgefahrenen Kranarm unterwegs war.
© Daniel Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561