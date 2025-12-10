Absturz und Erholung

Wilder Ritt durch das Krypto-Casino: Was ist los mit dem Bitcoin?

Warum fällt der Bitcoin eben mal um 40 Prozent, um dann wieder massiv zu steigen? Einflussfaktoren gibt es viele, handfeste Zahlen: keine.
Von Nina Werlberger

Wer sein Geld in Kryptowährungen anlegt, braucht einmal mehr Nerven wie Drahtseile. Nach einem heftigen Crash in den vergangenen Wochen geht es nun wieder steil bergauf mit den Kursen. Der Innsbrucker Finanzprofessor Matthias Bank erklärt, was dahintersteckt.

