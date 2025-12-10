Ins Krankenhaus gebracht

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der Felbertauernstraße

Am Mittwochvormittag kam es auf der Felbertauernstraße zu einem Unfall. (Symbolbild)
© EXPA/JOHANN GRODER

Ainet – Auf der Felbertauernstraße (B 108) im Gemeindegebiet von Ainet hat sich am Mittwochvormittag ein Auffahrunfall ereignet. Bei der Kollision, die sich gegen 10.20 Uhr zutrug, wurden laut ersten Informationen zwei Personen verletzt.

Beide Verletzten wurden laut Leitstelle nach der Erstversorgung mit dem Notarztwagen in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Über die Schwere ihrer Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor. (TT)

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046