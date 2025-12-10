Geld zurück für Reparaturen
Geräte-Retter-Prämie statt Reparaturbonus: Das sind die neuen Regeln für die Förderung
Kühlschrank, Fernseher und Waschmaschine können im neuen Jahr kostengünstiger repariert werden. Doch nicht alles Geräte fallen unter die neue Förderung.
© Canva
Im Jänner startet das neue Fördermodell für die Reparatur von Elektro- und Elektronikgeräten. Die Liste der Geräte hat sich im Vergleich zum Reparaturbonus verkleinert, zudem gibt es weniger Geld pro Reparatur.
Drei Jahre lang war der Reparaturbonus für viele ein attraktiver Anreiz für die Reparatur von Haushalts- und Elektronikgeräten. 1,7 Millionen Mal wurde der Bonus von den ÖsterreicherInnen eingelöst. Im Mai dieses Jahres war dann plötzlich Schluss: Die finanziellen Mittel waren ausgeschöpft, hieß es.
Ab 12. Jänner startet nun das Nachfolgemodell mit dem etwas sperrigen Namen „Geräte-Retter-Prämie“ – allerdings in abgespeckter Form. Wir haben uns angesehen, für welche Reparaturen man wie viel Geld zurückbekommt.