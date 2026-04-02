Geräte-Retter-Prämie statt Reparaturbonus: Das sind die Regeln für die Förderung

Im Jänner ging die „Geräte-Retter-Prämie“ an den Start. Damit können defekte Elektro- und Elektronikgeräte im Haushalt mit einer staatlichen finanziellen Unterstützung repariert werden. Die Liste der Geräte hat sich im Vergleich zum Reparaturbonus verkleinert, zudem gibt es weniger Geld pro Reparatur.

Drei Jahre lang war der Reparaturbonus für viele ein attraktiver Anreiz für die Reparatur von Haushalts- und Elektronikgeräten. 1,7 Millionen Mal wurde der Bonus von den ÖsterreicherInnen eingelöst. Im Mai 2025 war dann plötzlich Schluss: Die finanziellen Mittel waren ausgeschöpft, hieß es.