AQUA DOME: So liegt wirklich Neues unterm Baum

Nicht nur Frau Holle hat unmissverständlich klar gemacht, dass Weihnachten schon ganz nah ist. Und damit das Fest aller Feste niemanden kalt erwischt, haben wir hier die besten Geschenketipps aus dem AQUA DOME gesammelt. Dabei glänzt der frisch prämierte AQUA DOME mit Kugeln und Lametta um die Wette: Wurde er doch ganz aktuell mit dem „World Spa Award“ als „World's Best Mineral & Hot Springs Spa 2025“ ausgezeichnet.

Entspannen mit Thermalwasser und neuen Sauna-Aufgüssen

Wer gerne neue Ideen und Aha-Effekte verschenkt, wird sich freuen, wie viele Entdeckungen im AQUA DOME nach dem großen Um- und Ausbau im Sauna- und Thermenbereich in Gutscheine gepackt werden können. Wie wäre es mit einem einfachen Thermeneintritt? Geschwungene Holzwände auf den Liege-Galerien sorgen für neue Ruhebereiche mit viel Freiraum und eine stylische Optik. Dazu eintauchen ins Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe – oder mal wieder in der Soleschale schweben. Ein tolles Geschenk für alle, die spüren wollen, wie gut das Längenfelder Thermalwasser beim Entspannen hilft.

Für Sauna-Fans sollte es gerade zu Weihnachten 2025 ein DAY SPA-Gutschein sein. Weil der Sauna-Umbau so viele neue Eindrücke garantiert. Vor allem aber, weil das neue Sauna-Konzept so perfekt zu den Festtagen passt. Da duftet es nach Zimt, Kardamom und Anis, nach Fichte und Weißtanne – bei Spezialaufgüssen, Infusionen und Peelings. Schon gewusst? Hier setzen die Sauna-Meister:innen unter anderem ein neues Destillationsinstrument ein, mit dem frische und getrocknete Pflanzen direkt auf dem Ofen bedampft werden. So können sie ihre volle Wirkung und Energie entfalten. Ein DAY SPA-Gutschein umfasst einen vollen Wellness-Erlebnistag im AQUA DOME: Vom garantierten Eintritt ab 9 Uhr bis Badeschluss – inklusive kostenlosem Parken und einer garantierten (Einzel- oder Doppel-) Liege in stilvollen Premium-Ruheräumen mit edlen Materialien. Dazu gibt es eine Spa Lounge und Getränke direkt an die Liege. Und natürlich sind auch die Nutzung der Therme und des großen Fitness-Bereichs inklusive.

Ideen für Gourmets und Luxus im Fackelschein

Es darf für einen ganz besonderen Lieblingsmenschen noch ein wenig mehr sein? Dann ist ein DAY SPA relax-Gutschein eine gute Idee: Hier wird das DAY SPA-Paket ergänzt durch das legendäre Frühstück im Thermenrestaurant, Snacks in der Lounge und einen Gourmetgutschein. Und der DAY SPA deluxe-Gutschein packt zu alledem noch die Nutzung des Premiumbereichs SPA 3000 auf dem Dach der Thermenanlage obendrauf. Inklusive weiteren Sauna-Erlebnissen und spektakulären Ausblicken aus den spitzen Dreiecks-Fenstern des Ruheraums, die den umliegenden Gipfeln nachgeformt sind. Garniert mit romantischem Fackelschein auf der Terrasse. Der Tipp für alle, die nicht viel Zeit haben: AQUA DOME-Gutscheine kommen schon liebevoll verpackt an.

Flexibel bleiben vom Treatment bis zur Hotelübernachtung

Wer dem Beschenkten die absolute Flexibilität überlassen möchte, wählt am besten einen Wertgutschein in Form der VAMED Vitality World Guthabenkarte. Eine Idee, die übrigens für jeden Geldbeutel taugt. Lässt sich doch mit der Guthabenkarte vom Treatment bis zur Hotelübernachtung im komfortablen 4-Sterne-Superior-Hotel des AQUA DOME alles verschenken. Nicht zuletzt auch als print@home-Gutschein für alle Kurzentschlossenen.