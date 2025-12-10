Mut zum Glück im neuen Jahr

Wie aus Mut neue Perspektiven, Möglichkeiten und Erfolgsgeschichten entstehen – und warum die TIROLER VERSICHERUNG als Arbeitgeberin auf Vielfalt und Entwicklung setzt.

Der Jahreswechsel lädt dazu ein, innezuhalten und sich zu fragen: Bin ich da, wo ich sein will? Wer sich bewusst für einen beruflichen Neustart entscheidet, zeigt Mut und Offenheit – und genau das wird bei der TIROLER sehr geschätzt.

Wo Persönlichkeit zählt

Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, Neues ausprobieren, gestalten, lernen und Sinn erleben möchten, finden hier das passende Umfeld. Nicht jeder Lebenslauf verläuft geradlinig – und das ist gut so. Umwege können neue Perspektiven eröffnen, wertvolle Erfahrungen ermöglichen und Menschen an Herausforderungen wachsen lassen. Gerade diese Vielfalt macht Teams lebendig und flexibel.

„Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihre Stärken einsetzen, bringen die TIROLER voran“, ist Franz Mair, Vorstandsvorsitzender der TIROLER, überzeugt. Jede Geschichte, jede Qualifikation und jedes Talent zählen. „Teams sind dann besonders erfolgreich, wenn unterschiedliche Menschen ihre Perspektiven einbringen, voneinander lernen und ihr Wissen teilen.

Raum für Entwicklung

Regionalität bedeutet bei der TIROLER mehr als ein Wort – es ist ein Gefühl von Zuhause. Begegnungen auf Augenhöhe und gegenseitige Unterstützung prägen den Alltag. Die Vertriebsstruktur der TIROLER ist einzigartig. Hier setzt man auf Fixentlohnung und Teamarbeit.

„Die besten Ergebnisse erreichen wir, wo Menschen mit verschiedenen Erfahrungen ihre Kompetenzen und Talente bündeln und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Genau das begeistert auch unsere Kunden und Kundinnen“, weiß dazu Barbara Heis, Bereichsleiterin des TIROLER Vertriebs.

Optimale Rahmenbedingungen

Die TIROLER schafft optimale Rahmenbedingungen, damit alle ihre beste Leistung erbringen können – in jeder Lebensphase. Offene Architektur, Orte für Begegnung und Rückzug, flexible Arbeitszeiten, eine eigene Ganztageskinderkrippe, moderne Ausstattung, ein durchdachtes Gesundheitsprogramm und viele weitere Benefits bieten den nötigen Freiraum. Wer bereit ist, Neues zu lernen, bekommt Unterstützung. Wer Verantwortung übernehmen möchte, erhält Vertrauen. Und wer sich entfalten will, findet bei der TIROLER die richtigen Chancen, um den eigenen Weg aktiv zu gestalten.

Gemeinsam gestalten

Wer bei der TIROLER startet, entscheidet sich für einen regionalen Arbeitgeber, der Vielfalt lebt und Entwicklung fördert. Anpacken, neugierig bleiben und mit Haltung vorangehen – so lässt sich bei der TIROLER wirklich etwas bewegen und Sinn sowie Freude in der Arbeit finden.

Vier mutige Wege – eine gemeinsame Haltung

Vier TIROLER Mitarbeiter*innen erzählen, warum der berufliche Neubeginn bei der TIROLER ihr Leben verändert hat.

Martin Mayr, TIROLER Berater für Fritzens, Gnadenwald, Terfens, Weer „Ich bin Quereinsteiger. Jahrelang habe ich in der Gastronomie gearbeitet, dann hat mich eine Stellenanzeige bei der TIROLER neugierig gemacht. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und Neues zu lernen. Dass ich kein Versicherungsfachwissen hatte, spielte keine Rolle. Wir werden intern sehr gut ausgebildet und laufend geschult. Gerade in schwierigen Zeiten haben Versicherungen einen hohen Stellenwert. Sie müssen perfekt zur Lebenssituation der Kund*innen passen. Passende Lösungen zu finden macht mir Freude.“

Margit Bacher, Team Personalmarketing & Personalentwicklung „Als Coach, Journalistin und Moderatorin bin ich eine ‚Ein- Frau-Unternehmerin‘ – im Team gemeinsam zu arbeiten hat mir echt gefehlt. Egal in welchem beruflichen Kontext ich bisher mit der TIROLER Kontakt hatte: Der wertschätzende Umgang und die Professionalität haben mich immer schon beeindruckt. Heute bringe ich all meine Erfahrungen in die Führungskräfteentwicklung ein und bleibe auch weiter als Selbständige tätig. Das Onboarding war toll – ich war vom ersten Tag an mittendrin. Gut, dass ich diese Chance ergriffen habe.“

Sultan Kurt, TIROLER Beraterin für Fulpmes, Mieders, Neustift i. St., Schönberg „Ich bin gelernte Frisörin und hätte nie gedacht, dass ich einmal Beraterin bei einer Versicherung werde. Gut, dass ich den Schritt gewagt habe. Meine Ausbildung war ein spannender Mix aus Theorie und Praxis – wobei: in diesem Job lernt man sicher nie aus. Besonders toll finde ich die Arbeit im Team und natürlich die abwechslungsreichen Aufgaben. Reine Büroarbeit wäre nichts für mich. Das Schönste ist für mich die Arbeit mit meinen Kund*innen. Für mich steht fest: Diesen Job mach ich bis zur Pension.“