Jennifer S. vor acht Jahren getötet: Tatverdächtiger Ex-Freund in U-Haft

Der 32-Jährige soll vor acht Jahren seine Ex-Freundin erwürgt haben. Nachdem er vor wenigen Tagen ein Geständnis abgelegt hatte, habe er am Mittwoch vor der Haftrichterin seine Verantwortung abgeschwächt.

Wien – Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat Mittwochmittag im Fall Jennifer S. über den mordverdächtigen Ex-Freund der 2018 verschwundenen Jennifer S. die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit.

Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen. Der Mann habe sich vor der Richterin zur Sache geäußert, sei dabei aber nicht ins Detail gegangen, sagte Salzborn.

Seit Jahren Gewalt an Partnerinnen

Hatte der 32-Jährige nach seiner Festnahme laut Polizei ein „umfassendes Tatgeständnis“ abgelegt, dürfte er vor der Haftrichterin seine Verantwortung abgeschwächt haben. Er hatte die Polizei zu den sterblichen Überresten der jungen Frau geführt, die vor über sieben Jahren von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet worden war.

Der Mann war seit Jahren wegen Gewalt gegenüber seinen Partnerinnen polizeilich bekannt. Eine verdächtige Sprachnachricht hatte im Frühjahr zu neuen Ermittlungen im Fall Jennifer S. geführt. (APA)

