SOS-Kinderdorf: Vertrag von Langzeit-Geschäftsführer Moser gekündigt

Wien – Im Zusammenhang mit der Missbrauchscausa rund um die SOS-Kinderdörfer ist das bereits ruhend gestellte Dienstverhältnis von Langzeit-Geschäftsführer Christian Moser mit sofortiger Wirkung aufgelöst worden. Das teilte die Organisation am Mittwoch auf ihrer Homepage mit. Mosers Vertrag sei mit 5. Dezember gekündigt worden, hieß es. SOS-Kinderdorf ersuchte in diesem Zusammenhang um Verständnis, „dass aus arbeitsrechtlichen Gründen“ keine weiteren Angaben gemacht werden könnten.

Moser war nahezu drei Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen für SOS-Kinderdorf tätig und hat die strategische und wirtschaftliche Entwicklung der Organisation wesentlich mitgeprägt. Bereits zuvor war er im Zuge der aktuellen Aufarbeitung von seinen operativen Aufgaben als Geschäftsführer entbunden und dienstfrei gestellt worden.

Zudem hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 9. Dezember beschlossen, dass künftig Risikoanalysen zum Kinderschutz an allen Standorten durchgeführt werden sollen. Das sei „ein zentraler Schritt, um mögliche Schwachstellen im Kinderschutz zu identifizieren und zu beheben“, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Friedrich Santner. „Es wurde verbindlich vereinbart, dass die Ergebnisse bis Ende 2026 vorliegen und in Verbesserungen der Praxis einfließen.“

Klinische Psychologin beauftragt: Sansone dockt bei SOS an

Zur weiteren Unterstützung der laufenden internen Aufarbeitung hat SOS-Kinderdorf die Expertin Petra Sansone beauftragt. Sie unterstützt die Geschäftsführung und die zuständigen Fachbereiche bei der systematischen Aufarbeitung von Hinweisen auf Kinderschutzverletzungen und bei der Weiterentwicklung des Fallmanagements. Dazu gehört insbesondere, Abläufe in der Fallbearbeitung und Qualitätssicherung zu überprüfen sowie einen Leitfaden für die Einzelfallaufarbeitung zu entwickeln. Petra Sansone arbeitet eng mit Kinderschutz, Opferschutz, Qualitätsmanagement, Compliance und Organisationsentwicklung zusammen.

Die bestehenden Verantwortlichkeiten dieser Bereiche bleiben unverändert. Petra Sansone ist klinische Psychologin, Psychotherapeutin und erfahrene Organisationsberaterin mit fundierter Ausbildung in Psychologie, Gesundheitsmanagement sowie spezialisierter Weiterbildung in systemischer Familientherapie, klinischer Hypnose und Notfallpsychologie. Sie war bis Ende 2024 Geschäftsführerin der Kinder und Jugend GmbH des Landes Tirol. (TT)