„Baby-Pause“ schon wieder vorbei: ÖSV-Star Kraft hebt in Klingenthal ab

Wenige Tage nach der Geburt des ersten Kindes geht es für Stefan Kraft an diesem Wochenende mit dem Skisprung-Weltcup in Klingenthal weiter.

Klingenthal ‒ Nur Tage nach der Geburt seiner Tochter kehrt Stefan Kraft in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Salzburger ist Teil des sechsköpfigen Aufgebots von ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl für die beiden Konkurrenzen in Klingenthal. Die Bewerbe am Samstag (15.45 Uhr) und Sonntag (16.00, jeweils live ORF 1) auf der HS140-Schanze nehmen auch Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Manuel Fettner, Stephan Embacher und Jonas Schuster in Angriff.