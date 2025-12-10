Brennendes Hochhaus

In der Rauchhölle gefangen: Frau wirft ihre Hunde vom Balkon

Eine Frau war auf den Philippinen in einem brennenden Hochhaus gefangen. In ihrer Not warf sie ihre beiden Hunde zu den Rettungskräften hinunter.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.