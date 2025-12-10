Vermeintliche Bankberaterin brachte Mann (58) im Bezirk Landeck um Zehntausende Euro
Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Landeck ist Betrügern aufgesessen und hat dabei einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag – also rund 50.000 Euro – verloren. Die Masche begann mit einer SMS und endete mit manipulativen Anrufen.
Am Sonntag erhielt der Mann eine Nachricht, die angeblich von seinem Geldinstitut stammte. Darin wurde er aufgefordert, über einen Link seine ID zu erneuern. Der 58-Jährige klickte auf den Link und gab damit vermutlich seine persönlichen Daten preis.
Zwei Tage später, am Dienstag, wurde er von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Sicherheitsbeauftragte der Bank ausgab. Durch geschickte Manipulation brachte die Anruferin den Mann dazu, drei Überweisungen auf ausländische Konten freizugeben. Erst danach bemerkte der Tiroler den Betrug. Eine Anzeige folgte. (TT.com)