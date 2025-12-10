Vermeintliche Bankberaterin brachte Mann (58) im Bezirk Landeck um Zehntausende Euro

Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Landeck ist Betrügern aufgesessen und hat dabei einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag – also rund 50.000 Euro – verloren. Die Masche begann mit einer SMS und endete mit manipulativen Anrufen.

Am Sonntag erhielt der Mann eine Nachricht, die angeblich von seinem Geldinstitut stammte. Darin wurde er aufgefordert, über einen Link seine ID zu erneuern. Der 58-Jährige klickte auf den Link und gab damit vermutlich seine persönlichen Daten preis.