„Lange Nacht der Schule“: Die Mittelschule Zams-Schönwies stellte sich vor

Die Mittelschule Zams-Schönwies veranstaltete kürzlich eine „Lange Nacht der Schule“. Lehrkräfte und Schüler präsentierten dabei am Freitagabend die Vielfalt ihres Angebots und zahlreiche Projekte. Diese kreative Alternative zum traditionellen Tag der offenen Tür zog zahlreiche Besucher an.

Der Leitspruch der Mittelschule Zams-Schönwies lautet „Unsere Stärke – die Vielfalt“. Dieses Motto setzt die Bildungseinrichtung gemeinsam mit den Gemeinden, dem Schulverband und allen Partnern in verschiedenen Aktionen um. Statt eines einzigen Schwerpunktes bietet die Schule ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten.

Schulleiter Harald Ehrlich erklärt dazu: „Wir sehen den Sinn der schulischen Bildung nicht nur mit dem Fokus auf die Förderung einer einzelnen Begabung. Unser Blick richtet sich auf die Vielfalt, auf Kompetenzen, Talente und Interessen jedes Einzelnen.“ Das Schulteam entschied sich bewusst gegen die Festlegung auf einen starren Schwerpunkt. Dies sichert allen Schülern den Zugang zu Bildung und ermöglicht, persönliche Interessen und Begabungen einzubringen. Kooperative Lehr- und Lernmethoden sowie die Weiterentwicklung von Fähigkeiten stehen dabei im Vordergrund.

Breites Angebot von Sport bis Digitalisierung

Das Sportangebot an der MS Zams-Schönwies ist vielfältig. Vier Turnstunden pro Woche ermöglichen den Schülern, sich in mehreren Sportarten zu betätigen. Ein besonderer Erfolg gelang der Schule mit dem Wiedereinstieg in die Sparkassen Schülerliga Fußball nach zwölf Jahren. Das Team wurde im Herbst 2024 auf Anhieb Bezirks-Hallenmeister. Zudem zeigen Turner im Fach „Multisport“ ihre Fähigkeiten. Sie präsentierten ihre Leistungen in einer Turnshow und bereiten sich auf den Landesbewerb im Frühjahr vor.

Naturwissenschaften spielen in der MS Zams-Schönwies eine wichtige Rolle. © MS Zams-Schönwies

Im Bereich MINT (Mathematik-Informatik-Naturwissenschaften-Technik) ist die Schule seit Jahrzehnten aktiv. Früh war die MS Zams-Schönwies Vorreiter in der Digitalisierung. Heute absolvieren Schüler der 3. und 4. Klasse den „Europäischen Computerführerschein“ (ICDL). Alle Klassen arbeiten täglich mit Windows Tablets, und jede Schulstufe hat eine Pflichtstunde „Digitale Grundbildung“.

Ein Mini-Lab, eingerichtet mit Mitteln des Vereins MINT Oberland, bietet Möglichkeiten zum Experimentieren. Hier arbeiten Schüler mit 3D-Stiften, planen digitale Projekte und nutzen einen 3D-Drucker. Neu sind 3D-Brillen, eine Drohne und zwei Lasercutter. Seit zwei Jahren nimmt die Schule zudem an der „Frist Lego League“ teil. Schüler bauen und programmieren Roboter und treten damit beim Landeswettbewerb an.

Vier Turnstunden pro Woche ermöglichen den Schülern, sich in mehreren Sportarten zu betätigen. © MS Zams-Schönwies

Betreuung und soziales Engagement

Seit 2013 bietet die Schule auch eine Nachmittagsbetreuung an. Schüler essen gemeinsam und verbringen ihre Freizeit in Kleingruppen. Lernzeiten verbinden sich mit kreativen Aktivitäten. Eine Freizeitpädagogin und Lehrkräfte betreuen die Kinder täglich von 13:00 bis 16:30 Uhr. Das Essen liefert die Firma „Der Grissemann“, die Kosten rechnen Gemeinde und Land Tirol ab.

Ein Adventmarkt ergänzte das vielfältige Angebot der „Langen Nacht der Schule“. Der Reinerlös geht in diesem Jahr an eine Familie in Zams.