Keine Verletzten

Kollision zwischen Pkw und Bus sorgte für Stau in Innsbruck

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es bildete sich aber rasch ein Rückstau.
© Liebl

Innsbruck – Am Mittwochnachmittag kam es am Innsbrucker Innrain zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Bus. Wie die Leitstelle bestätigt, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 14 Uhr und führte umgehend zu Verkehrsbehinderungen auf einer von Innsbrucks stark frequentierten Straßen.

Ab der Höhe des Biocenters (CCB) bildete sich infolge des Auffahrunfalles ein Stau. Ein Rettungswagen, die Einsatzleitung sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck waren rasch vor Ort. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (TT)

Die Unfallstelle konnte rasch geräumt werden.
© Liebl

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561