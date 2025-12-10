Keine Verletzten
Kollision zwischen Pkw und Bus sorgte für Stau in Innsbruck
Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es bildete sich aber rasch ein Rückstau.
© Liebl
Innsbruck – Am Mittwochnachmittag kam es am Innsbrucker Innrain zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Bus. Wie die Leitstelle bestätigt, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 14 Uhr und führte umgehend zu Verkehrsbehinderungen auf einer von Innsbrucks stark frequentierten Straßen.
Ab der Höhe des Biocenters (CCB) bildete sich infolge des Auffahrunfalles ein Stau. Ein Rettungswagen, die Einsatzleitung sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck waren rasch vor Ort. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. (TT)
Die Unfallstelle konnte rasch geräumt werden.
© Liebl