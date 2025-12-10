„Shopaholic“ machte sie bekannt: Trauer um Bestsellerautorin

Sophia Kinsella verkaufte weltweit mehr als 50 Millionen Bücher. Nun ist sie mit nur 55 Jahren gestorben.

Die britische Bestseller-Autorin Sophie Kinsella ist tot. Kinsella starb am Mittwoch an den Folgen eines Hirntumors, wie ihre Familie mitteilte. Am Freitag wäre sie 56 Jahre alt geworden.

Bekannt wurde die unter dem Pseudonym Sophie Kinsella schreibende Madeleine Sophie Wickham mit der Reihe „Shopaholic – die Schnäppchenjägerin“. Ihre Bücher waren ein weltweiter Erfolg: Laut Kinsellas Website wurden beeindruckende 50 Millionen Exemplare in mehr als 40 Sprachen verkauft.

Die ersten beiden Romane der „Shopaholic“-Serie wurden 2009 mit Isla Fisher in der Hauptrolle der kaufsüchtigen Finanzjournalistin verfilmt. Ihr erstes Buch „Die Tennisparty“ schrieb Kinsella im Alter von 24 Jahren, als sie selbst noch als Finanzjournalistin arbeitete.

Im vergangenen Jahr hatte Kinsella mitgeteilt, dass bei ihr eine aggressive Form von Krebs festgestellt wurde und sie sich einer Chemotherapie unterzog.