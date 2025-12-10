Personalwechsel im Pferdestall: Britisches Königshaus überrascht mit neuer Leitung

Mit dieser Neubesetzung im Hofstaat schreiben König Charles und seine Frau Camilla Geschichte im britischen Königshaus: Erstmals führt mit Colonal Erica Bridge eine Frau die königlichen Stallungen.

Kurz vor Weihnachten verlautet der Buckingham-Palast eine Nachricht, die dem Traditionsbetrieb einen frischen Wind einhaucht: Colonel Erica Bridge (52) wird im Frühjahr 2026 als erste Frau in der Geschichte zur Crown Equerry ernannt, also zur operativen Chefin der Royal Mews – jener Abteilung, die die gesamte königliche Boden-Logistik organisiert: Kutschen, Pferde, Fahrer, Fahrzeuge, Auftritte.

Modernisierung am Hof

Colonal Bridge löst den bisherigen Amtsinhaber Colonel Toby Browne ab, der nach 15 Jahren abtritt. Die Personalie gilt als Signal: König Charles und Königin Camilla wollen den Hofbetrieb sichtbar öffnen – und zugleich professionalisieren. Laut britischen Berichten wurde Bridge nach einem Auswahlverfahren direkt von den Majestäten ausgewählt. Sie bringt über drei Jahrzehnte Militärerfahrung mit und war zuletzt Verteidigungsattaché an der britischen Botschaft in Rom.

Bridges Ernennung fällt nicht zufällig in eine Phase, in der sich die britische Monarchie organisatorisch neu sortiert. Erst 2024 sorgte die Berufung der ersten weiblichen Equerry des Monarchen für Schlagzeilen. So war sie bislang eher im persönlichen Adjutantendienst des Königs.

Parallel dazu weht hinter den Kulissen noch weiterer frischer Wind: Mehrere Medien berichten, dass die Royal Mews ihren Standort beim Buckingham Palace verlassen und schrittweise nach Windsor verlagern werden – auch, weil der Palast seit Jahren umfassend renoviert wird und sich das Zentrum des royalen Alltags längst Richtung Windsor bewegt.

Das passt ins größere Bild: Charles und Camilla wohnen in London Berichten zufolge weiterhin eher im Clarence House als „im Palast“, und auch William und Kate haben Windsor als Lebensmittelpunkt ausgewählt. Für die Briten wirkt die Personalie Bridge deshalb wie mehr als nur ein Symbol: Wer die Mews führt, organisiert künftig dort, wo die Royals auch tatsächlich leben und auftreten.