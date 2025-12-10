E-Scooter-Fahrer stürzt bei riskantem Überholmanöver auf Straßenbahnschiene

In Innsbruck kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Sitzscooter, als ein riskantes Überholmanöver schiefging.

Ein 64-jähriger Italiener fuhr am Mittwoch mit seinem Auto die Pembaurstraße in Richtung Süden und wollte nach links in die Renkstraße einbiegen. Er ordnete sich gegen 15.45 Uhr zwischen Straßenbahnschienen und Radfahrstreifen ein.

In diesem Moment fuhr ein 21-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit einem E-Sitzscooter links am abbiegenden Auto auf der Straßenbahnschiene vorbei. Der Autofahrer bremste abrupt, um eine Kollision zu verhindern. Dennoch kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge.