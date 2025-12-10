Auffahrunfall in Ainet: 23-jährige Autofahrerin prallte auf stehenden Pkw
Auf der Felbertauernstraße kam es am Mittwochvormittag zu einem Auffahrunfall, nachdem ein Auto wegen Straßenarbeiten anhalten musste.
Ein 50-jähriger Österreicher war am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto auf der Felbertauern-Bundesstraße (B108) von Lienz in Richtung Matrei in Osttirol unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 23-jährige Autofahrerin in dieselbe Richtung.
Auf Höhe Straßenkilometer 7,0 im Gemeindegebiet von Ainet musste der 50-Jährige verkehrsbedingt anhalten, da sich Arbeiter auf der Fahrbahn befanden. Die nachfolgende Lenkerin konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte gegen das stehende Fahrzeug.
Beide Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung ins BKH Lienz gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)