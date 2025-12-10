Auffahrunfall in Ainet: 23-jährige Autofahrerin prallte auf stehenden Pkw

Auf der Felbertauernstraße kam es am Mittwochvormittag zu einem Auffahrunfall, nachdem ein Auto wegen Straßenarbeiten anhalten musste.

Ein 50-jähriger Österreicher war am Mittwoch gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto auf der Felbertauern-Bundesstraße (B108) von Lienz in Richtung Matrei in Osttirol unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 23-jährige Autofahrerin in dieselbe Richtung.

Auf Höhe Straßenkilometer 7,0 im Gemeindegebiet von Ainet musste der 50-Jährige verkehrsbedingt anhalten, da sich Arbeiter auf der Fahrbahn befanden. Die nachfolgende Lenkerin konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen und prallte gegen das stehende Fahrzeug.