Zum Abschied eine Umarmung: So lief der Prozess gegen René Benko und seine Frau

René Benko soll teure Uhren und Bargeld in einem geheimen Tresor versteckt, seine Frau Nathalie ihm dabei geholfen haben. Beide saßen deshalb am Mittwoch in Innsbruck vor Gericht, sahen sich dort das erste Mal seit einem Jahr. Über ein Foto und seine Geschichte. Und einen Prozess, bei dem es auch um die Frage ging, was Kinder sehr reicher Leute zu Weihnachten geschenkt bekommen.