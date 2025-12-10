Genmutation in DNA

Fehler bei der Samenbank: Spermaspender mit Krebsrisiko zeugte 200 Kinder

Kurz vor der Befruchtung: Das Spermium trifft auf die Eizelle.
In Dänemark wurde ein Spender mit einer Genmutation zu spät entdeckt. Die Klinik Innsbruck ist nicht betroffen.