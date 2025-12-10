Schein-Überweisungen und Fluchtversuch: Polizei nimmt 23-Jährigen in Zams fest

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Zams führte zur Festnahme eines 23-Jährigen, der im Verdacht steht, mehrere schwere Betrugsdelikte begangen zu haben.

Beamte der Polizeiinspektion Landeck kontrollierten am Dienstag einen 23-jährigen österreichischen Staatsangehörigen in Zams. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

Im Zuge der Überprüfung ergab sich der dringende Tatverdacht, dass der 23-Jährige zumindest vier schwere Betrugsfälle begangen hat. Er soll Autokäufe vorgetäuscht haben, indem er Verkäufer mit gefälschten Überweisungsbestätigungen täuschte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Eurobetrag.