Jugendliche nach Diebstählen aus Autos in Buch festgenommen

Zwei minderjährige Burschen sollen innerhalb einer Nacht mehrere unversperrte Fahrzeuge in Buch in Tirol ausgeräumt haben.

Zwei Burschen im Alter 14 und 17 Jahren stehen im Verdacht, zwischen Dienstag und Mittwoch zumindest zwei Diebstähle aus unversperrten Autos im Gemeindegebiet von Buch in Tirol begangen zu haben.

Ein Zeuge beobachtete die beiden Jugendlichen bei einem der Diebstähle und nahm umgehend die Verfolgung auf. Er verständigte sofort die Polizei. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnten die Verdächtigen von den Beamten festgenommen werden.