Kollision auf der A12 bei Angath: 44-jährige Frau verletzt

Auf der Inntalautobahn bei Angath kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Italiener fuhr Mittwochmittag mit dem Auto auf der nntalautobahn (A12) im Gemeindegebiet von Angath in Richtung Innsbruck. Zur selben Zeit fuhr eine 44-jährige Österreicherin auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls in Richtung Innsbruck.

Der Italiener geriet mit seinem Fahrzeug vermutlich zu weit nach rechts und touchierte mit der Front das Heck des Pkw der 44-Jährigen. Durch den Anprall wurde das Auto der Frau nach links abgedrängt und streifte die Betonleitwand. Beide Fahrzeuge kamen anschließend am linken Fahrstreifen zum Stillstand.