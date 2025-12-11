RSV-Erkrankungen verursachen 317 Mio. Euro Kosten pro Jahr

Das Erkältungsvirus RSV verursacht in Österreich pro Jahr Krankheitskosten von 316,9 Millionen Euro. Darunter fallen direkte Ausgaben für Behandlungen sowie indirekte Kosten durch Arbeitsausfälle. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH). Die Aufnahme der RSV-Impfung in das Gratis-Impfprogramm für Erwachsene "würde Sinn machen, weil man einfach wirklich Kosten sparen könnte", sagte ÖVIH-Präsidentin Renée Gallo-Daniel im APA-Gespräch.

Für alle Säuglinge in Österreich stehen seit Dezember 2024 kostenlos sogenannte passive Immunisierungen gegen RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) zur Verfügung. Die Injektion mit monoklonalen Antikörpern wird je nach Geburtsmonat noch in der ersten Lebenswoche im Krankenhaus verabreicht oder vor Beginn der Erkältungssaison beim Kinderarzt. Es habe in der vergangenen Saison "ganz klar weniger" Aufnahmen gegeben "und auch kaum auf der Intensivstation", hatte der Kindermediziner Volker Strenger kürzlich dazu berichtet.

Die nun vom Institut für pharmaökonomische Forschung (IPF) durchgeführte Analyse schließt die vergangene RSV-Saison noch nicht zur Gänze mit ein. Als Untersuchungszeitraum wurden die Kalenderjahre 2022 bis 2024 gewählt. Die Evaluierung zeigt, dass in Österreich jedes Jahr 3,2 Prozent der Bevölkerung an RSV erkranken. "Das sind 295.000 Menschen über alle Altersgruppen", erläuterte Gallo-Daniel. Rund 3.300 Betroffene wurden von 2022 bis 2024 pro Jahr mit RSV hospitalisiert, davon 67 Prozent im ersten Lebensjahr und der Rest mehrheitlich im höheren Erwachsenenalter.

Die Erwachsenen sind jedoch für 262,7 Millionen Euro der vom IPF errechneten 316,9 Millionen Euro Krankheitskosten durch RSV-Erkrankungen verantwortlich, berichtete Gallo-Daniel. Ausschlaggebend dafür sind die hohen indirekten Kosten. Über alle Altersgruppen machen die indirekten Kosten durch Krankenstände und Pflegefreistellungen 81,6 Prozent der Gesamtsumme beziehungsweise 258,74 Millionen Euro aus. Die direkten Ausgaben durch ambulante und stationäre Behandlungen bis hin zur Intensivstation und inklusive Arzneimittel betragen etwas mehr als 58 Millionen Euro.

Die Studie ergab eine Sterblichkeit von 0,03 Prozent der Erkrankten oder durchschnittlich 76 Personen pro Jahr über den Analysezeitraum von drei Jahren. Das deckt sich mit Daten des Gesundheitsministeriums, betonte Gallo-Daniel. Bei Risikogruppen abseits vom Alter - beispielsweise Personen mit Diabetes, Herzerkrankungen, COPD oder Asthma - zeigt sich, dass die Gefahr 4,1-mal höher ist, eine RSV-Infektion zu bekommen und einen schweren Verlauf zu haben. Risikogruppen weisen im Durchschnitt auch höhere Krankheitskosten als die gesamte untersuchte Personengruppe auf, erläuterte die ÖVIH-Präsidentin.