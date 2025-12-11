Tesla Model Y Standard: Effizienter Neueinsteiger in der Erfolgsbaureihe

Mit dem neuen Model Y Standard ergänzt Tesla seine erfolgreiche SUV-Baureihe um eine Variante, die besonders auf Alltagstauglichkeit und Effizienz ausgerichtet ist. Das Modell baut auf dem Konzept auf, das den Model-Y-Reihen 2023 zum weltweit meistverkauften Fahrzeug über alle Antriebsarten verhalf, und überträgt diese Eigenschaften nun in eine preislich attraktivere Einstiegsoption.