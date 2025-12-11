Verweigerte Drogentest
25-Jähriger widersetzte sich Kontrolle: Polizisten in Innsbruck bei Festnahme verletzt
Innsbruck – Eine Verkehrskontrolle in Innsbruck ist am frühen Mittwochabend eskaliert. Wie die Polizei Donnerstagfrüh berichtet, hielten Beamte der Polizeiinspektion Pradl gegen 17.15 Uhr einen 25-jährigen russischen Autofahrer an. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, sollte er von einem Amtsarzt auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft werden.
Der Mann weigerte sich jedoch, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Um zu verhindern, dass er weiterfährt, wollten die Polizisten daraufhin seinen Fahrzeugschlüssel sicherstellen. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der 25-Jährige und verletzte die beiden Beamten dabei leicht. Er wurde schlussendlich festgenommen. (TT.com)