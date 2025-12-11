25-Jähriger widersetzte sich Kontrolle: Polizisten in Innsbruck bei Festnahme verletzt

Innsbruck – Eine Verkehrskontrolle in Innsbruck ist am frühen Mittwochabend eskaliert. Wie die Polizei Donnerstagfrüh berichtet, hielten Beamte der Polizeiinspektion Pradl gegen 17.15 Uhr einen 25-jährigen russischen Autofahrer an. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, sollte er von einem Amtsarzt auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft werden.