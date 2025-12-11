37-Jähriger in Innsbruck mit Messer bedroht: Täter flüchten mit Bargeld

Innsbruck – Ein 37-jähriger Österreicher ist am späten Mittwochabend in Innsbruck Opfer eines Raubes geworden. Kurz vor 21 Uhr wurden dem Mann laut Polizei von zwei bisher unbekannten Tätern rund 100 Euro gestohlen.

Als der Mann den Diebstahl bemerkte und die Täter zur Rede stellte, kam es zu einem Handgemenge. Im Zuge dieser Auseinandersetzung zog einer der Täter ein Messer und bedrohte das 37-jährige Opfer. Die beiden Täter konnten anschließend flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Umgebung blieb ohne Erfolg. Der 37-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. (TT.com)