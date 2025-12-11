Einbruch in Goinger Einfamilienhaus: Mehrere 10.000 Euro Schaden

Going am Wilden Kaiser – Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser Ziel eines Einbruchs. Die bis dato unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie mit einem Werkzeug die Terrassentür aufhebelten.