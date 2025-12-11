Terrassentür aufgehebelt
Einbruch in Goinger Einfamilienhaus: Mehrere 10.000 Euro Schaden
Going am Wilden Kaiser – Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in Going am Wilden Kaiser Ziel eines Einbruchs. Die bis dato unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie mit einem Werkzeug die Terrassentür aufhebelten.
Anschließend durchsuchten sie das Haus und stahlen Wertgegenstände. Die Höhe des Schadens beläuft sich laut Beamten auf mehrere 10.000 Euro. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur, die Ermittlungen laufen. (TT.com)